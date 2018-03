GO: C’est quand encore le 31 mars ?

D’ici, on peut voir certains rire béatement devant le titre. Mais, s’il est sur que c’est une affaire de trois semaines maximum pour accueillir le mois d’avril et notre fête de l’indépendance, il est tout aussi vrai que ce jour-là sera à marquer d’une pierre blanche dans notre agenda politique.

A cette date-là, en effet, la justice sénégalaise sera obligée de se prononcer sur le dossier Khalifa Sall. Et selon ce qu’elle dira ou fera, notre tranquillité ou notre bellicisme pourra se vérifier.

Partout au Sénégal, les gens attendent avec impatience le verdict promis par l’autre juge dont j’ai oublié le nom. Mais comme dans une affaire pendante devant la justice personne n’a le droit de moufter, je ne vous en dirai pas plus. Sinon, attention à un mini «kharé Badr» au cas où…

Cébé

Bougna : JOURNÉE DE LA FEMME

Pas besoin de cette commémoration un peu trop facile. Tout le monde sait qu’un homme sur mille est un meneur d’hommes. Les 999 autres sont des suiveurs de femmes.