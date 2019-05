GO : C’était le 1er Mai…

Mais rien ne va plus. Maintenant que les syndicalistes savent que ce ne sont plus des commémorations qui peuvent venir à bout de leurs doléances, ils n’y comptent plus. Ils y vont mollo avec les ambitions et les promesses à la cantonade.

A la place des défilés monstres traditionnels qui engloutissaient l’essentiel des budgets d’organisation, ils ont ainsi créé cette année des rencontres modestes, genre sit-in d’étudiants, pour s’échanger des paquets de doléances emballées à destination de la Présidence.

Ils sont sûrs de na pas perdre au change puisque les reformes viennent justement de démarrer.

C’était hier le Premier Mai….Mais personne ne s’y est trompe plus.

Jusque au nouveau Ministre du Travail qui s’est voulu clair avant la rencontre avec le Président, en signifiant aux syndicalistes que le respect des engagements ne dépend désormais plus que de ce qu’il y a de disponible dans les caisses.

Même les noires taboues ? Il n’a pas précisé nak.

Cebe