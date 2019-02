GO : C’était hier la Saint…Baratin

Les puristes vont vous demander de revoir votre arsenal sémantique car, contrairement à ce que croient des dames comme Marième Faye Sall et consorts, la St Valentin n’est pas spécifiquement la fête des amoureux.

Le 14 février, on en dit que c’est la Saint-Valentin. Et au Sénégal où on adopte tout ce qui nous vient de France, même les Gauloises et le cancer du poumon, on en profite pour fêter les amoureux à qui ils sont dédiés.

Mais pourquoi ce jour-là, tout particulièrement, et pas un autre ?

Même si la plupart de nos compatriotes considèrent la Saint-Valentin comme une fête purement commerciale, ils sont aussi nombreux à la célébrer dans un pays ou les tam-tams et le mbalakh sont plus respectés que la Constitution.

C’est ce qu’ont compris les vendeurs d’illusions et certains de nos musiciens comme le décadent Youssouf Ndour qui, sentant son déclin prochain, n’est plus que l’ombre de lui-même dans ses chansons, tant les réchauffés à chaque événement sont nuisibles pour les vrais fans.

“You beug Na Khallis trope, Machallah”

Cébé