GO: Au cœur de l’été…marocain

Cette fois, les carottes sont très cuites au Maroc. Le thermomètre a grimpé jusqu’à 40 degrés. Le Roi est en vacances et des djihadistes ont voulu en profiter. Pour se rappeler au bon souvenir des Chérifiens. Bien entendu des Sénégalais dont Cébé, qui n’avaient jamais rencontré de terroristes dans leur vie. Résultats des courses ! Sans avoir vu l’ombre d’un barbu, tout le monde tremble intérieurement et si cela continue comme ça, des plans vont changer. Je sais que vous êtes jaloux car vous n’êtes jamais allés en congé. Mais si ça continue comme ça, même plus besoin d’attendre l’avion du retour

Cébé