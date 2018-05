GO: Le Conseil et les sept …mages

Comme la bande à Mao à ses débuts, le Conseil était une sorte d’association de copains, très soudée et triée sur le volet. Une sorte de cave pour remiser des magistrats vieillissants et d’autres qui avaient juré fidélité et solidarité à Sa Majesté et à la grande Cour Royale.

Voilà pourquoi le Conseil Constitutionnel n’attirait guère l’attention. Chaque fois qu’il se disait, se sentait incompétent ou fatigué, dans une affaire, on en restait là. On ne lui en voulait pas trop car il avait un champ d’action bien défini et tant que ses missiles n’étaient dirigés que contre l’opposition et les petits sympathisants de gauche, «grawoul », disaient les Sénégalais peu au fait des choses. C’est de là que le Conseil a appris à se déclarer incompétent partout et quand il veut, une position fort bien confortable qui permet beaucoup d’excentricités, et à laquelle le seul droit ne peut s’opposer.

Que faire dès lors ? Le remplacer par une Cour qui laisse plus de marge de manœuvre et qui peut être saisie par tous les citoyens sénégalais ?

On peut toujours essayer. On ne craint plus grand-chose.

Cébé