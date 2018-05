GO : Les copains du «rabbin» Kaba fâchent …..

Après avoir visité la mosquée d’Al Aqsa avec ses potes israéliens, plus de doute que Sidiki Kaba, notre Ministre des Affaires étrangères, a fini de fâcher les autorités palestiniennes et le reste du monde arabe solidaire.

D’abord parce que cette visite inappropriée est à la fois une violation du consensus de l’OCI et un événement dangereux dans lequel les relations sénégalo-palestiniennes ont été compromises, ensuite parce que le séjour, qui comporte bien des mystères, a été organisé par les autorités d’occupation israéliennes, alors que toute personne qui entre dans le site religieux accompagné de la police israélienne est considérée comme un intrus.

Est-ce donc pourquoi cette fois Macky Sall a décidé de reprendre les choses en main en condamnant lui-même vivement les violences de l’armée israélienne sur la Palestine ? Possible. Et comme s’attaquer ouvertement au petit frère de l’Amérique n’est jamais sans danger, il a profité de l’occasion pour également rappeler et dénoncer le massacre des Rohingyas par la Birmanie… Bien sûr, en concert avec des nations dites fortes, pour se protéger de l’effet boomerang.

Cébé