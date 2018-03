GO : Des véhicules intelligents pour la présidentielle

Selon des sources habituelles, mêlées cette fois à des accusations discontinues de camarades politiciens, notre gouvernement aurait commandé des tas de véhicules blindés et d’autres anti-émeute, en perspective du prochain scrutin présidentiel. A prix d’ami bien entendu, puisque maintenant Erdogan et nous, on fait tellement ami-ami qu’on ne peut lui refuser quelque gentillesse criminelle comme la métamorphose de l’école Yavuz Selim

Ces armes intelligentes (ici, intelligent se dit d’une chose dont la maintenance ou le fonctionnement est assuré par un dispositif automatisé capable de se substituer, pour certaines opérations, à l’intelligence humaine), devraient bientôt être là. Ce mois-ci, précisément. D’abord pour tester le matos, ensuite pour la formation des forces de l’ordre.

Méfions-nous donc, pour la prochaine présidentielle, car Macky nous aurait ramené à l’ère An 12 de notre révolution bissée. A la place des «lifes» traditionnels, nous pourrions, pour notre protection, avoir droit à du matériel lourd pour casser du contestataire, façon essai non nucléaire, comme dans l’affaire Mamadou Diop.

Cébé