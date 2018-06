GO: Les desserts sans sucre de Der Trouve-tout

Des jours durant, Der la-Science a tout fait pour ne pas se mêler au débat concernant le café dessert des tirailleurs sénégalais. Mais comme il fallait voler au secours du Kamarade des Maquis, tant pis. Ilo ne put résister. Il se décida donc en fin de compte, en évitant quand même de trop se mouiller.

Pour rappel, le président Macky Sall, en citant Iba Der Thiam, avait avancé que : « la France et le Sénégal ont toujours entretenu de bonnes relations. D’ailleurs, les tirailleurs sénégalais recevaient le dessert de leurs cousins gaulois. »

Seulement comme cette affirmation paraissait un peu trop grosse, aux oreilles de quelques Africains, certains ne tardèrent pas à manifester leur mécontentement. Il fallait de nouveau appeler Der, mais cette fois, l’homme sciences fut plus mesuré.

En fait, ces fameux desserts franco-africains, c’était presque bidon. Selon Der, ils étaient le plus souvent réduits à leur plus simple expression. Par exemple de la cola, du « petit cola », de l’arachide, du « soump », du « new…. Etc. Soit. Mais depuis quand ces denrées constituent-elles des desserts ?

Cébé