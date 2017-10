GO : Un Dg peut en faire regretter un autre !

La chanson est connue. Un train peut toujours en cacher un autre. C’est pourquoi d’ailleurs l’attention des passagers est sollicitée en permanence

Mais si un train peut en masquer un autre, il peut aussi en faire regretter un autre, comme cela semble se passer actuellement au Port Autonome de Dakar où tout unanimement, le personnel ne parle toujours que du départ du docteur Cheikh Kanté, le boss reconnu pour ses multiples attentions à l’endroit des agents.

C’est que, comme un père, celui qui se réclame le « Bayfall de Macky Sall, couvait d’abord ses petits, avant de se soucier du reste. Et malgré l’étau de la presse, de la politique et les jérémiades de quelques camarades jaloux, ses apparitions à la télé et à la radio pouvaient se compter sur les doigts d’une seule main. Contrairement à beaucoup de ses camarades qui squattent les rédactions.

Va-t-on à présent découvrir d’autres facettes de cet homme public qui vit seul au milieu de tous ?

Cébé