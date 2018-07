GO: Diabira, « kaye léne gnou Diabira ! »

Si mes infos sont bonnes, plus nous allons vers les élections, plus nous rencontrerons de surprises et des surprises-parties.

Aux dernières nouvelles, le procureur général, Lansana Diaby dont le Sénégal entier (y compris des confrères) chantent les louanges depuis deux jours pour l’honnêteté intellectuelle, la probité morale, aurait écrit à la Cour pour demander le maintien de Khalifa en prison.

Pour lane ngani ? Pour faire garder Khalifa Sall en taule. Le procureur général, aurait visiblement changé d’avis à propos de l’ancien maire de Dakar. Dans une note parvenue à la presse, les soutiens du maire de Dakar informent qu’il « a demandé le maintien de Khalifa Sall en détention par réquisition écrite déposée sur le bureau de la Cour ». Alors qu’à la dernière audience à la Cour appel, Lansana Diaby avait demandé à la Cour l’application de l’arrêt de la CEDEAO. Et même suggéré une demande de liberté provisoire pour le maire.

Mais on va certainement y voir plus clair ce mercredi, car la Cour d’appel de Dakar doit statuer sur la demande de liberté formulée par les avocats de Khalifa Sall.

En attendant, dansons le « Diabira », c’est la nouvelle danse de la contorsion émergente.

Cébé