GO: “Euy Oumou! Yaa gnémé Yallah”

Nos femmes sont braves. Très opportuniste, aussi parfois, la danseuse et cabotine Oumou Sow a toujours clamé haut et fort son attachement et son soutien à Karim Wade, à son père Laye, et à tout ce qui gravitait autour du PDS. C’était du temps ou un bon éternuement genre «Ya Cheikh» pouvait rapporter facilement un million de francs, contre deux briques pour un modeste «sambay mbayane» à Alioune Mbaye Nder ou au groupe Pape et Cheikh

Un temps naturellement révolu qui a obligé des danseuses du nouveau millénaire comme Oumou Sow à migrer vers des cieux plus cléments, si elles n’ont pas carrément rejoint le nouveau parti nourricier en place.

Oumou a donc finalement décidé de lâcher un Wade-fils introuvable ou trop absentéiste au profit de Macky Sall. En essayant de justifier cette attitude : «Depuis qu’il est installé au Qatar, il n’a pas donné signe de vie. Il n’a fait aucun acte pour rassurer les militants. J’ai vu mieux en la personne de Cheikh Ba (Ndlr: Directeur des Impôts et Domaines) et je me suis rangée à ses côtés ».

Peut-on être plus clair quand on sait que tous les Cheikh Ba ne sont pas aussi fauchés que celui de Rewmi ?

« Té ngani rek dara dokhatoul ?

Cébé