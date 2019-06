GO: Faut pas fâcher les blancs, Ali!

Moi, en bon nègre obéissant et croyant, je prends pour argent comptant toutes les recommandations des toubabs. En matière d’élection ou de pétrole.

Je blague pas avec ça ! Quand ces sacrés hommes de couleur jurent sur tous leurs saints que les parrainages tropicaux sont bidons pour la plupart, je suis enclin à les croire, car même dans le mensonge, les blancs sont des pros.

Je ne suis pas comme Ali qui leur dit de jouer les observateurs et d’en rester là pour nous permettre d’apprendre à nous débrouiller comme des grands. Et souvent de rater le coche de la contrefaçon.

Cebe