GO : La France a voté sans observateurs étrangers

Pour une fois, on pouvait les dépanner, mais les Gaulois ne veulent pas. C’est nos sous-sols qui les intéressent et non des conseils ou des recommandations. Ils ont dit niet à notre proposition de leur envoyer une fournée d’observateurs d’élections, comme ils le font chaque fois pour nous quand il y a des scrutins nègres. Ils ont dit niet. Ils vont se débrouiller comme des grands. Pas besoin d’assistance. Ni celle des états fumiers ou celle des pays réglos, ni celle des militants des droits de l’homme qui en ont fait une spécialité.

Même si on sait que les risques de fraudes sont quasi nuls. Nous pouvons donc cesser de nous inquiéter de l’arrivée de telle ou telle personnalité politique à la présidence de la République française. Elles se valent toutes. Presque comme les présidents américains, qui n’hésitent pas à hurler l’Amérique d’abord, dès que leur intérêts sont en jeu.

Ils ont voté, donc ! Et qu’on ne s’inquiète pas pour eux. Si réellement on veut se faire du souci, il y a toujours nos frères et sœurs africains sans papiers et sans fric.

PS : Ceux qui ont pris le train de ce « GO » en marche, doivent naturellement savoir qu’il a été écrit avant les résultats vomis par la CENI de là-bas. Sinon, ce serait à désespérer.

Cébé