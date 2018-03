GO : Au gnouf Khouma et Cie

Il y a un an, le Ministre des Transports entrait en rogne après une série d’accidents qui avait, comme ceux de cette semaine, occasionné de nombreux morts sur nos routes. Il avait alors décidé de faire jouer le permis à points dont la finalité est de retirer de la circulations l’ensemble des chauffards criminels et des vieux routiers impotents.

L’idée était bonne. Mais ne l’entendait point ainsi l’Union des routiers du Sénégal (sous la direction de Gora Khouma) qui avait exigé comme préalable, la réfection de toutes les routes principales et la construction de voies nouvelles.

Qui pouvait d’un seul coup, satisfaire toutes ces revendications ? Pas le Gouvernement en tout cas. Mais pour ne pas fâcher M. Khouma et compagnie, on ne chercha pas plus longtemps. L’idée fut vite abandonnée et le taux des victimes de la route reprit de plus belle.

Cette année encore, le gouvernement tente de reconduire l’opération, avec le ministre Laye Diallo, le même qui avait réussi la performance de mettre plus de 50 milliards dans le coup, sans réussir à doter tous les Sénégalais de cartes d’identité. Réussira-t-il sa nouvelle mission ?

‘’Keh Keh Maa rée mane !’’

Cébé