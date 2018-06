GO: Herve, le Renard africain !

La dernière course du renard le mène toujours chez le fourreur, dit l’adage. Est-ce la raison pour laquelle l’entraineur français, Hervé Renard, voit son avenir en Afrique ? Possible. Le continent lui va bien en tout cas. Sauf cette fois où un Maroc quelconque est venu lui couper l’appétit. Pour un petit temps parce que le coach est persuadé qu’un jour, la Coupe du Monde atterrira pour de bon dans nos cases, déjà que le Ghana n’était pas loin en 2010 (quart de finaliste contre l’Uruguay) et qu’il ne faille pas attendre qu’un pays africain organise (de nouveau) une Coupe du monde pour que cela se produise Mais quelle équipe africaine et avec qui ? Moi, je ne vois que le Sénégal (sans rugissement précoce aucun) et avec un technicien qui s’appelle Cissé et qui séduit même les « équipes des blancs ». Pas vous ?

Cébé