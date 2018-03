GO: Hey You, ‘’Ana’’ Macky ? «Kokou daal…Nekatoul sa ma nit». Ouf !

Ce début de semaine, on va se reposer un peu des histoires d’Ali Ngouille Ndiaye et compagnie, pour embrayer sur la déception du roi du Mbalakh qui a occupé la presse ce weekend.

Hé oui…Il fallait bien que cela arrive un jour. Le leader de « Fekké ma ci bolé » (mouvement qui, avant son agonie, était devenu Fecce ma si bolé), se dit aujourd’hui très déçu de son compagnonnage avec le régime de Macky Sall. You qui se dit entré en politique pour servir son pays (un peu par effraction, quoi), en a marre des coups de Jarnac, avant de marteler qu’il n’est la marionnette de personne.

Pourquoi ces propos amers à la veille des élections qui, pourtant, sont une excellente période pour les bons manœuvriers ?

D’après nos sources qui sentent assez souvent les mauvais coups, la bouderie de You se situerait dans un rapprochement de plus en plus prononcé de Macky et de Bougane Gueye, le concurrent éternel, mais aussi dans le peu de place que les cadres de l’Apr seraient disposés à lui octroyer sur la route de 2019.

Vrai ou faux ? You devrait quand même savoir que la route d’une Présidentielle est comme un tour de France : il faut en avoir beaucoup dans les jambes pour prétendre à un maillot jaune.

Pas seulement des chansons vieillottes réchauffées et des vacances citoyennes payantes.

Cébé