Go : La justice des bouquins politiques

Vous avez déjà lu le bouquin de Sonko, vous ? Moi non plus. J’attends d’abord de savoir combien il coûte, et dans quelle librairie de Dakar on pourra le trouver. Si les douaniers et Maodo Gallé le laissent entrer au pays.

En attendant, voici ce qu’en pensent certains qui ont eu l’heur d’en lire les bonnes feuilles, s’ils n’ont pas été directement briefés par le bouche à oreille d’avant promotion :

Succulent…. corsé… Courageux.… scientifique…. tendancieux…. osé…. voilà le plus gros mot des épithètes.

Moi en revanche, sachant que Galsen est complètement pourri, je me suis emparé du rétroviseur pour une petite comparaison avec le bouquin de Latif, à l’époque où les gens achetaient et lisaient ses ouvrages. Vous vous souvenez encore de « Wade un opposant au pouvoir » ? Qu’a-t-il apporté à ses lecteurs, une fois que Wade a été débarqué et que beaucoup de ses anciens potes se sont retrouvés avec de nouvelles amours, dès 2012 ?

Cébé