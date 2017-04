Go : Khalifa…… Quel Khalifa encore ?

Eh bien oui ! Le temps file ! On s’habitue à tout. C’est pourquoi quand j’ai lu quelque part qu’il faut sauver le soldat Khalifa, j’ai un peu tiqué. J’avais complétement oublié cette histoire, après toutes ces semaines d’accalmie. Sans le « Sall » préalable, je ne savais même plus de quel Khalifa il s’agissait. Ni de ce qu’il avait encore fait, pour mériter d’être secouru.

Puis la raison m’est revenue. C’est normal maintenant de penser au maire de Dakar, après tout ce temps passé au gnouf. Libérer Khalifa Sall est d’abord une histoire d’éthique car il n’est pas honorable pour le Sénégal, pour le Président Macky Sall et pour la démocratie sénégalaise, d’emprisonner le maire de la capitale. Trouvons lui une porte de sortie honorable pour la paix et la stabilité de ce pays, d’autant que nous devons respecter la présomption de son innocence tel que consacré par la Constitution. Tant que le verdict définitif n’est pas prononcé, c’est accusations contre démentis ; et il faut éviter d’entrer dans ce jeu-là.

Et après cela, So doum béni (sou lolou wesso), rien n’empêche de le convoquer de nouveau et de revoir son cas, s’il ne parvient pas à donner des explications claires sur les 30 millions par mois, multipliés par presque dix ans. Sinon ‘’dafay yombe trope nake’’, Sall, même si on sait que Tanor a poussé à la roue.

Cébé