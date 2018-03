GO: ‘’Ki mo…nèkhe’’

Franchement, quand on n’a rien à dire, on peut se permettre de se taire, et ne pas faire de vagues comme Abdou Karim Sall dont les sorties sont presque toujours peinturlurées de bêtises. Ce n’est point du luxe. En voulant prouver à son patron et ses « nawlés qu’il se bat comme un lion (attention quand même aux fauves qui dorment tout le temps), Abdou Karim Sall, le directeur de l’ARTP, est monté au créneau. Pour nous faire la leçon. Pour nous apprendre que l’Apr est un parti qui n’a personne en face de lui, puisque Ousmane Sonko est insolent, et qu’Idrissa Seck est sans aucune élégance.

C’est tout ? A peu près. Mais il faut craindre que le Dg fasse dans la confusion. Est-ce qu’il a bien compris le rôle d’un adversaire sous nos tropiques et comment fonctionne notre démocratie héritée ?

En quoi nous intéresse le comportement d’un Idrissa Seck devenu charretier à ses seuls yeux, ou d’un Ousmane Sonko à la sauce incivique ?

Cébé