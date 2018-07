GO: L’ «Orange» commence à devenir amère

Au début, c’était des individualités rencontrées par ci par là sur le Net, qui se plaignaient des nouvelles manières de la fameuse marque Orange qui fait des bénefs plus vite que Lucky ne tire. Comme ce gendarme rencontré à la Présidence ou cette journaliste (Ndeye Coumba Moreau de Rewmi.Fm) qui dit avoir jeté sa puce Orange.

Depuis quelque temps, le Leader de la téléphonie au Sénégal, non content de saigner ses clients à blanc, sous le regard impassible de l’ARTP qui a décidément changé de prérogatives, ne se cache même plus pour perpétrer ses mauvais coups. En toute impunité.

Avec un débit Internet 5 fois moindre que la normale et des disparations de réseaux tous les aprèms, à des heures fixes, même si sur place, l’opérateur de téléphonie vend ses produits (PASS) plus cher que ses concurrents.

Que faire alors pour se défendre ? Marre de voir les cousins toubabs de Sonatel encaisser nos sous et nous proposer un service minimum, des clients appellent au boycott en lançant le Hashtag “BoycottonsOrange” sur la toile.

J’ai signé dès que j’ai vu. Et à son tour, aussitôt qu’arrivera mon fils pour les vacances de la Tabaski, il sera sommé de suivre l’exemple, s’il ne veut pas courir le risque de se voir invité à aller se faire héberger ailleurs.

Grande guerre « dafay saf mondiale », non ?

Cébé