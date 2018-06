GO: Laissons «Gorgui » Cissé travailler

Le match nul contre le Japon nous aura au moins appris une chose : nous devons être le peuple le plus hâbleur et le plus prétentieux du monde. Que pesons-nous réellement ? Que sommes-nous allés faire en Russie, sinon seulement essayer de gagner des matches sans garantie de succès à la base ? Qu’est-ce que les autres y sont également allés faire autre que nourrir le même dessein, les mêmes ambitions ? Pourquoi devions-nous forcément le remporter face à l’équipe nipponne, alors que ses joueurs disposent des mêmes armes que nous avec un savoir-faire éprouvé en plus ?

Nous sommes vraiment narcissiques et gonflés, comme disait l’autre. De quel titre devrions-nous nous prévaloir pour nous montrer aussi exigeants et effrontés, alors que dans notre palmarès, ne figure même pas un titre de champion d’Afrique ?

Que dire en plus de ceux qui reprochent à Aliou Cissé de ne pas avoir aligné Diao Baldé, alors que l’entraineur est seul à savoir qui est en forme ou pas et que, dans le passé, il a eu plusieurs fois à le faire jouer sans aucun résultat probant ?

Ne cherchons pas noise à Aliou Cissé. Au contraire soutenons-le de toutes nos forces, en faisant fi des entraineurs du dimanche qui pullulent sur les ondes. C’est notre seule chance de briller un jour dans les plateaux relevés.

« JE SUIS ALIOU CISSE». Pas Charlot !!!

Cébé