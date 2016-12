GO-L’armé en Gambie ? Pas une bonne idée, Mr Sall !

0

‘’Gnii gnio beugg lou yombe !’’ Confier au Sénégal le commandement des forces armées de la CEDEAO pour aller s’en prendre à un Yaya Jammeh intraitable, on ne peut plus cynique, comme choix. Plus débile.

Non seulement une attaque contre la Gambie va nous mettre en première ligne face à la frustration et à la colère que certains gambiens hostiles à cette intervention vont avoir contre nous, mais cela pourrait également alimenter la rancœur de certaines populations nostalgiques et complexées, qui ont toujours eu une dent de rivalité contre nous.

Ces gens ne pardonneront jamais cette suffisance des sénégalais teintée de « titeur » et si décriée en Afrique. Il suffit d’écouter les gambiens s’épancher sur la bande FM au nom de leur fierté, pour se rendre compte que faire sortir Jammeh de son trou, n’est pas une très bonne idée. Même les gars de Barrow ne sont pas preneurs…..

Ce qu’il faut faire, en revanche ? Suivons la CEDEAO et la communauté internationale jusqu’au bout de leur logique. Puisque l’idée d’aller coute que coute déloger Jammeh sous peine de paraitre ridicule vient bien d’elle, il n’y a qu’à les laisser faire. Comme des grands. Après tout, nous sommes presque partie prenante dans cette affaire.

Cébé