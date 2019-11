GO : Le Sonko fan’s club prend les devants

«Boul ko lal, Boul ko diegue»… Les jeunes de Ziguinchor, plus particulièrement ceux du fan’s club de Oustaz Sonko, sont formels, catégoriques.

Désormais, les coups fourrés et les emprisonnements intempestifs (façon Khalifa Sall, Karim Wade…) ne passeront plus. Ils ne sauraient le tolérer davantage.

Pour eux, l’Etat doit garantir la liberté totale à «borom Ibadou yi» et lui permettre de naviguer paisiblement vers …2024, pour remplacer Big Mac.

A défaut ? Ils ne promettent pas de mettre le pays à feu et à sang, mais useront de toutes les armes conventionnelles et non conventionnelles pour obliger l’État et la justice à mettre tout le monde sur un pied d’égalité

Ils considèrent que maintenant, il devient de plus en plus facile d’envoyer quelqu’un à l’ombre.

Parfois, il suffit d’une simple lettre recommandée aux bons soins du proc Bass, (comme on disait il n’y a guère), pour se débarrasser d’un adversaire encombrant.

Ce sont eux qui parlent. Moi, je n’en sais rien depuis que le silence est devenu une nouvelle mode consacrée par la nouvelle mode apérienne.

Cebe