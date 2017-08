GO : L’émission Diakarlo ? C’est plutôt Bouba Ndour

Comme quoi les goûts et les couleurs diffèrent. Surtout chez les journalistes dits culturels. Quand un journal en ligne de la place trouve Bouba Ndour très audacieux quand il s’agit d’apporter un éclairage sur les grands dossiers de l’actualité, moi cela me donne envie de couper le courant électrique et de passer à autre chose de plus sérieux. Surtout quand la publication essaie d’ironiser en parlant de «l’expert» de trop.

Bien au contraire. Bouba Ndour semble le meilleur régulateur et le plus grand animateur de l’émission «Diakarlo» de la TFM

Pourquoi ? Parce qu’au risque de déranger, il est nature et ne mâche pas ses mots. Il n’est pas expert du tout et ne se prévaut d’aucune qualité du genre. Mais comme ses questions sont toutes puisées dans le grand réservoir du bon sens commun (la chose la mieux partagée au monde) et que l’homme n’a jamais froid aux yeux, ses interventions ne ressembleront jamais de la vie à celles des autres animateurs. Et c’est là où se trouvent justement son originalité et le charme de «Diakarlo» qui ne cesse de faire des adeptes.

Reconnaissons-lui son mérite, même si parfois il peut passer pour arrogant. ‘’Mooy safal Diakarlo’’ puisqu’il est attendu de tous les côtés.

Cébé