GO : Les premiers…..Mais

Finalement, on y est arrivé, malgré de très nombreux écueils qui ont jalonné le parcours. Cette année, environ 3 000 personnes ont participé au rassemblement du 1er mai à Dakar, mais…sur fond de situation sociale tendue et de divisions.

Déjà, certains avaient opté pour un simple petit défilé et, au diable la remise les cahiers de doléances traditionnels que les autorités n’ouvrent jamais ; de l’autre, ceux qui se sont abstenus de tout, considérant que comme la fête de l’Indépendance, celle du 1er Mai est devenue bidon

On a donc plus ou moins assisté à un défilé très politique à moins d’un an de la présidentielle dont le premier tour est prévu pour la fin février 2019, mais l’on risquera de repasser l’année prochaine pour le muguet et la farandole.

Après 8 mois de grève et de déche, nous n’avons plus la sœur à célébrer des futilités.

Cébé