GO : Libérez Seugn’ Ndao aussi

Le dernier slogan à la mode ? C’est libérez Khalifa Sall. Au Sénégal, c’est même devenu le cri de ralliement de l’opposition et de la grande majorité des honnêtes hommes. A tort ou à raison, le maire de Dakar est en train de devenir martyr, d’être béatifié par les agissements d’un Etat devenu fou, qui ose croire qu’en s‘obstinant à garder le numéro deux du Ps en prison, les Sénégalais n’y verraient que du feu.. judiciaire. Que Nenni ! Et tôt ou tard, pareille maladresse va se payer rubis sur l’ongle.

En attendant, Khalifa Sall devrait-il être le seul à pâtir de ces détentions provisoires abusives ? Il est certainement le plus célèbre, mais il y aussi d’autres victimes. Comme l’imam Alioune Badara NDAO qui a été arrêté le 26 octobre 2015 à Kaolack. Le religieux est depuis lors maintenu en détention préventive pour diverses infractions liées au terrorisme, et aujourd’hui, préoccupé par son état de santé qui ne cesserait de se détériorer.

Va-t-on le libérer avant l’irréparable, comme le demandent ses avocats ?

Cébé