Go: Macky offre un biberon neuf à bébé Mimi

Vive les fêtes de fin d’année. Ce sont en général des moments de grande félicite qui voient des patrons offrir cadeaux de luxe à bon nombre de leur subalternes loyaux, si ce n’est le grands chelem ou le réconfort public, à certaines brebis pécheresses et récalcitrantes comme « Ndawsi « Toure. Cette dame qui n attend pas la permission des chefs pour semer le b…dans l’arène politique et qui souvent par ses déclarations inédites toujours sujettes à discussion. Ou alors sa soif inextinguible de se trouver une base avant l’an 2019 de notre ère, année qui risque de voir le Prince triompher presque tout seul, faute d adversaire à a sa taille.

Ainsi, après avoir déclenché un cyclone politique pendant plus de dix jours, Mimi Touré a retrouvé le sourire lors de la réunion de Benno Bokk Yaakaar. En présence de plus de 80 responsables nationaux de la coalition présidentielle et de nombreux ministres envoyée sur les plateaux-télé pour faire le service après-vente du discours du Chef de l’Etat , Macky Sall est revenu sur l’affaire des 200 milliards en indiquant qu’en réalité le montant dépassait le chiffre indiqué, car aux 152 milliards retracés dans les lois de finance rectificatives, il faudrait ajouter les valeurs des sociétés AHS, ABS et les appartements de Éden Rock.

Dans ce cas pourquoi avoir permis à Mimi de parler puisqu’elle était si loin de la réalité des chiffres ? Pourquoi ces séries de réponses automatiques du gouvernement qui sont toutes passées à coté ? C’est You Touré qui doit avoir raison : « D’abord taf yeunguel, ensuite déclaré qu’on a fauté. Ce n’est pas si dangereux que ca au finish

Cébe