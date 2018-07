GO: Maillot 300…..Maillot 200…..

Au départ, il s’agissait de maillots vendus entre 5000 et 7000 F pièce, pour participer à la fête, soutenir les Lions. A la veille du match Sénégal-Japon, les prix avaient même augmenté jusqu’à la somme de 10.000 F, tant nos joueurs étaient adulés et l’espoir permis.

Avant que tout le monde ne redescende sur terre. Tant pis, on aura quand même fait une balade, diront certains, tandis que d’autres, plus optimistes, croient toujours en nos chances et donnent rendez- vous à la prochaine Coupe d’Afrique.

En attendant, ce sont les maillots qui souffrent le plus de l’inflation. De plusieurs milliers de francs au commencement de la compétition, maintenant leur prix a dégringolé. On les trouve désormais dans le commerce à moins de 500 F.

Pour dire quoi, politiquement parlant ? Demain n’est jamais bien loin.

Cébé