GO : Mbagnick : Notre ministre paysan bien aimé

Il se raconte qu’au Meriden Président, certains font gaffe quand ils sont seuls ou se sentent seuls, perdus dans ces faux paradis de blanc. Comme un Mbagnick Ndiaye Ministre de la Culture, qui enverrait d’abord des émissaires voir qui et qui sont présents sur les lieux, avant de franchir le portail.

Pas par ce que le gars est timide. Non. Loin de là, Mais notre cultural ministre est tellement ancré dans sa tradition que cela lui répugne de transcender les frontières du « Séréreland » pour aller roder ailleurs comme un oisif errant.

Pour ses vacances par exemple, le ministre de la Culture et de la Communication, contrairement à certains de ses pairs qui considèrent que les passer au Sénégal est un crime contre l’humanité avec tous les bonbons reçus depuis les législatives, Mbagnick Ndiaye ira se reposer dans son terroir.

Plus précisément il sera dans son village de Ngayokhène dans la région de Fatick, ou de nouveau, il s adonnera. Avec joie aux travaux champêtres. Et il est tellement content de son choix, que quand on lui demande ce qu’il fera le soir âpres ses journées passées au champ, il désigne sans problème, l’attente bénie couscous qui démarre chaque crépuscule.

Pas un homme simple, ce collaborateur de Big Mack’s qui ne raffole que du bon thiéré ?

Cébé