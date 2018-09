GO : Me Babou ne prend pas «ces» médicaments

Après les déclarations de Me Babou et d’autres citoyens de la ville sacrée de Touba, on comprend mieux comment, en l’espace de quelques années, de petits millionnaires (budget d’au plus 50 briques) peuvent se retrouver à la tête de mini fortunes, sans le moindre regard pour le fisc.

A Touba, existeraient près de 70 officines. Toutes communément appelées dépôts et excellant clandestinement dans la distribution de de médicaments frauduleux. Tandis qu’à côté, les pharmacies officielles reconnues par l’Etat peinent à atteindre la quarantaine.

Comme elles nourrissent difficilement leur homme (ici, l’apothicaire breveté qui est rémunéré à seulement 37% de la valeur de chaque produit vendu), de nouvelles vocations voient le jour et charment des hommes d’affaires citoyens de Touba qui se reconvertissent dans le secteur avec d’importants investissements.

Pas difficile d’ailleurs de créer sa propre pharmacie clando dans la ville sainte. Il suffit de disposer d’un local bien placé, d’un budget d’à peine une dizaine de millions de FCFA, et de faire ami-ami avec les importateurs frauduleux qui introduisent les faux produits à partir de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie.

Voilà ce que Me Babou a dénoncé publiquement dans les médias, et qui lui vaut aujourd’hui des fatwas et des menaces de mort émanant sans doute… de quelques actionnaires.



Cébé