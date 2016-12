GO – Le méchant Bibi se fâche contre nous.

0

Share to

Bibi, ce grognon qui est à la tête du gouvernement israélien, nous en veut terriblement. Il ne pife pas qu’un petit pays pauvre, sans assistance chirurgicale comme le Sénégal, en vienne à contrecarrer ses projets à l’Onu.

Il a juré de nous le faire payer cher, et ici, on ne l’a pas attendu. Nos grandes gueules se sont vite mises à l’ouvrage, question d’amour invétéré des pinailleries et de vitesse pour défendre la fierté nationale.

Israël qui met en congé technique nos relations et nous fait un procès parce que nous avons été courageux à l’Onu !

Ca nous laisse de marbre. Que nous importe ? C’est quoi d’ailleurs les relations entre le Sénégal et ce pays, à part le Ramadan et la Tabaski qui permettent à son ambassadeur de s’offrir des copains chez certains imams férus de dattes et de moutons gras ?

A part ça, vous pouvez rester 100 ans dans ce pays, sans entendre parler de juifs et de territoires occupés.

Alors les menaces, surtout quand elles ne sont que diplomatiques….

Cébé