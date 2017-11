GO Mugabé: Le temps de comptes

Rien n’est éternel, et celui qui se croyait un petit Wade pour prétendre se faire succéder par sa femme, l’aura appris à ses dépens.

Espérons que rien d’exceptionnel n’arrivera cependant à Robert Mugabé, car cet homme a mené un long et difficile combat pour la libération de son pays, cette terre qu’un petit colon s’était appropriée et même baptisé de son nom.

Le Zimbabwe a longtemps symbolisé la victoire contre l’oppression. Il a également longtemps servi de base arrière à beaucoup d’activistes et de militants de l’ANC pendant les années de plomb.

Mais un vieil homme de 93 ans en avait fait sa chose, jusqu’à croire que le pays lui appartenait et qu’il pouvait en disposer comme il voulait, notamment quand il a commencé à chercher à se faire remplacer par Madame.

Comme quoi, il a raison mon adage, quand il avance que derrière chaque grand homme, se trouve une drianké qui pourrait le conduire à sa perte.



Cébé