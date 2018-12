GO: On ne frappe pas une dame

Quel que soit celui qui a donné les coups, le voyou sorti de nulle part qui a commis le forfait, c’est un lâche. En plus d’être veule et couard. C’est aussi un goujat, un malotru, un triste individu. Il n’y a pas à discuter là-dessus. Il est quasi certain que son bagage intellectuel ne doit pas lui permettre de croiser le fer avec la dame, quand il choisit la voie des muscles et les méandres de la violence gratuite pour solder des comptes politiques.

Lors de la bousculade durant le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel, Mimi a reçu un violent coup de poing venu de nulle part, qui l’a pratiquement mise K.O debout. Mais se faisant violence, elle eut la force de garder ses esprits, de se relever dignement, avant de quitter les lieux, escortée par sa garde rapprochée et quelques amis.

Un incident grave, irresponsable et regrettable que nous dénonçons avec force vigueur. Surtout quand cela interpelle une dame.

Nul n’a le droit de s’en prendre à une femme, et si jamais se manifeste ce monsieur qui ne semble compter que sur ses biceps pour réussir sa carrière politique, qu’il sache que ce serait avec grand plaisir que de le dénoncer à la police.

On ne frappe pas une dame et cet hurluberlu devrait le savoir !

Cébé

