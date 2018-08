GO : Orange vous souhaite une Tabaski saine

La preuve que Sonatel et Orange nous aiment et vont jusqu’à nous préférer aux petits Gaulois ? Regardez vos messages du jour dans votre Smartphone. Si vous n’en avez pas, allez chercher votre téléphone ordinaire. Façon Nokia ou Alcatel. Tout le monde en a maintenant.

Pour nous prémunir des dangers de la Tabaski, la grande boite qui fait des bénéfices encore plus grands que ceux du « Seigneur Senac–des–autoroutes », recommande aux Sénégalais de ne pas bouffer de la viande le jour J, et d’attendre au moins le lendemain pour ouvrir les saines et saintes hostilités.

Et pourquoi donc attendre le lendemain quand on sait que bouchers et tripes ont toujours dit que c’est à chaud et avec la graisse dégoulinante, que nous devons griller nos côtelettes ? Sans doute pour donner impression d’être utile (comme pour les petits conseils bidon du jour qui tombent chaque matin sur les calls) en nous avertissant sur des bactéries qui se multiplient grave à l’air libre, et qu’il faut laisser reposer un minimum de temps. Souvent 24h.

Mais qui a déjà vu des gens tuer leurs moutons et attendre 24h après pour les bouffer ?



Cebe