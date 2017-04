GO : Oussou Bébé….. amnésique

La presse daal, dangay warou. Hier, avant d’aller au lit, on apprenait avec inquiétude que Me Ousmane Ngom avait, dans la journée, perdu connaissance dans un endroit qu’il visitait. Ce matin, le temps de vérifier l’info, voilà qu’on nous dit que l’ancien ministre de l’Intérieur de Wade était en train de clasher l’opposition sénégalaise.

Y aurait-il deux Ousmane Ngom dans ce pays ? Ou alors posséderait-il un don d’ubiquité ?

On va voir. En attendant, il aurait sévèrement tapé sur l’opposition sénégalaise qui compte sur l’implication de Me Wade pour gagner les élections législatives à venir. « C’est regrettable et désespérant que l’opposition en perte de vitesse et qui a besoin d’une caution morale, puisse compter sur Me Wade pour avoir une caution morale », aurait-il ainsi sévèrement décrété.

Alors amnésie totale, ou début de dépression ? En tout cas, si c’est Oussou Bébé qui porte aujourd’hui un tel jugement sur des pratiques aussi banales dans le jeu politique, c’est qu’on nous l’aurait bien changé. Yal nay Diame ! Qui ne se souvient plus de l’époque Abdou Diouf dans sa traversée du désert ? Même les enfants des nouvelles amours savent !

Cébé