GO: La Pana ? Ca ne presse pas

Des situations comme ça, ça ne se voit qu’en Afrique, et dans certains pays cousins de l’Amérique latine.

39 mois sans salaire, voilà ce que vivent actuellement nos confrères de Panapress, qui espèrent qu’avec le concours du nouveau Parrain international, ils finiront quand-même par se faire payer, et voir le problème se décanter au 40ème mois ou avant.

Hier encore, et pour la énième fois consécutive, le Collectif des employés de l’Agence panafricaine d’informations (PANAPRESS), par la voix de son président Abdourahmane Sow, a indiqué ne plus compter que sur le soutien du président Macky Sall pour obtenir le paiement de 39 mois d’arriérés de salaire cumulés depuis 2013.

Dur, dur….Mais est-ce vraiment le bon moment quand on sait que les établissements privés sénégalais rechignent à prendre de nouveaux étudiants boursiers de l’Etat à la prochaine rentrée, que malgré les assurances, il n’y a encore que de l’eau parfumée et de l’eau minérale à Dakar, que presque tous les villages du Nord menacent de paralyser les activités de l’APR, s’ils ne voient pas venir le courant et l’eau courante avant la campagne électorale ?

Possible que le mari de Marème vienne en aide aux journalistes en sermonnant leurs différents chefs d’état. Mais va-t-il trouver le temps ?

Cébé