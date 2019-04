Go: Mais où est donc passé Boy Cadior ?

Abasourdis….Atterrés….KO debout…

Comme on le voit, les qualificatifs ne manquent pas pour interpeller les militants de Rewmi et des environs après la victoire de Macky à la dernière présidentielle.

On parle de plus en plus de zombies, de personnages déjantés…et de sujets qui ont décidé de prendre leurs distances avec la politique comme ce fut le cas en 2007, quand certains Sénégalais avaient fini par se convaincre que Wade avait fait participer des djinns à l’élection.

Mais où sont donc passes Idy, son cirque et ses talentueux jongleurs ?

Tout ce beau monde parait en tout cas avoir disparu comme par magie, mais pas pour aller se recycler chez mes toubabs où les élections européennes sont prévues le mois prochain.

Cébé