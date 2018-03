Go: Primes des Lions, ça commence à bien faire !

Vous direz ce que vous voulez, mais moi, donner de l’argent presque gratuitement à quelque’ un mille fois plus riche que moi, me donne l’urticaire. Après m’avoir causé des insomnies.

D’ailleurs, depuis qu’El Hadj Diouf a, un jour, confessé gagner plus de 50 millions par semaine, je n’ai plus compris pourquoi on continuait à lui refiler du blé, sous prétexte que l’équipe nationale allait en guerre.

Franchement cette catégorie de sénégalais ne devrait pas avoir besoin de nos maigres sous, et je ne dois plus être le seul à ne pas être d’accord avec ce gaspillage, puisque maintenant les rencontres avec le Président de la République ne se font plus au grand jour.

Pourquoi le sélectionneur Aliou Cissé s’est-il cru obligé de faire un tour au Palais la semaine dernière, pour rencontrer le président de la République ?

Simplement parce que Macky (dit-on) serait le « premier coach’’ de l’équipe nationale du Sénégal grâce aux facilités qu’il accorde ?

Ce serait alors que dans les grands salons, on parle plutôt de l’argent du contribuable. Pour ne pas dire plus.

Cébé.