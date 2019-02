GO : Un p’tit tour ! Et hop, on rafle tout

Il y a encore quelques jours, le suspense était là, avec la montée en puissance des Sonko et compagnie, mais surtout le développement du PUR qui a fini de retrouver ses militants /talibés.

Mais, depuis qu’on a appris que des poids lourds comme Wade, Khalifa Sall et Aida Mbodj, trainent des pieds, ou se confondent en chemin dans les surenchères, le doute est devenu « mincissime. »

Les chances du candidat Macky Sall en 2019 se sont au moins multipliées par deux, et une victoire au premier tour n’est plus improbable pour le candidat sortant.

Il y a d’abord cet élargissement de l’électorat de la majorité présidentielle qui est devenu plus important avec l’arrivées en masse des touristes transhumants, qui risque pas de tarir avant le jour J, mais il y aussi que l’opposition s’est considérablement effritée avec les coups de boutoir du régime, comme la valse des cartes d’identité retardées, des cartes d’identité sabotées, des bureaux de vote transférés ou même fictifs quand cela se passe très loin des centres urbains.

Bref, tous les ingrédients sont là pour résumer la présidentielle élection à sa plus simple expression (tiens tiens ! Ça rappelle qui ? ), Et même sans le concours de faire une bonne sauce triomphante, sans le concours direct et manuel de Aly Baba qui connait des trucs pour gêner l’adversaire aux encoignures

Peu certain un deuxième tour, cette année. Un vrai champagne électoral avant l’heure.

Cébé