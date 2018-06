GO: Qu’arrive-t-il donc à Abdou Aziz Diop ?

« C’est faux. Vous manquez tous d’humilité. C’est de l’arrogance. De l’irresponsabilité…etc. »

Cette guirlande de mots pas jolis-jolis ? C’est pratiquement tout ce qu’a trouvé Abdou Aziz Diop, ministre conseiller du Président, pour croiser le fer avec Jacques Habib Sy, ancien collaborateur de son patron.

C’était hier, dans l’émission «Remue-Ménage» d’Alassane Samba Diop de la RFM, dont le seul professionnalisme nous a évité des dérapages encore plus prononcés, de voler au-dessus des pâquerettes.

Pour avoir simplement avancé que dans ce pays, on n’en a plus que pour les Français, le professeur Sy a déclenché l’ire de AAD, ce (ex ?) membre de la Société civile qui paraissait avoir perdu la langue depuis qu’il a été admis au palais. Juste si on n’a pas franchi la barre des injures publiques grossières et….irréversibles.

Au nom de quoi, Aziz ? T’étais plus policé et plus urbain quand même, surtout devant un grand frère !

Cébé