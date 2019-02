Go : Realpolitik ou amnésie ?

La langue est le premier organe-traitre de l’homme. Qui disait encore qu’il fallait fusiller tous ces anciens présidents, pour services non rendus à l’Etat et au peuple ?

Ce ne serait pas un gus nommé Sonko par hasard, même si aujourd’hui, tout le monde s’accorde à dire que ces propos déplacés ne peuvent provenir que de la bouche d’un bleu ?

Il y trop de choses qui avaient été dites ou promises avant cette campagne électorale. Quand je me rends compte que tout le monde (les bons comme les mauvais) fait semblant d’oublier les 2000 milliards que nous devait Arcelor Métal et qui, finalement, ne nous ont rapporté que 75 milliards, la politique me dégoute. POUAH ? Presque.

Personne ne semble se soucier du sort de cet argent à présent que toutes les chapelles battent campagne. On ne trouve même pas un cadre politique qui ose aborder le problème ?

Alors quand ca dit vouloir diriger 15 millions de récalcitrants….

Cébé.