GO : Retour sur scène

Un retour sur scène, ça peut aussi être un retour de flamme. Comme nous le prouve le dernier opus d’Awadi qui fait un tabac à l’heure actuelle.

Mais un retour sur scène tous les deux ou trois rois ans, cela finit par ressembler aux anniversaires de beaucoup de nos musiciens.

C’est-à-dire une occasion de se faire du fric sans se fatiguer, du «Sambaye Mbayane» pur et dur qui doit faire honte parce qu’en lieu et place d’un travail forcené, il ne traduit que cupidité et nullité pour un public de mélomanes tout aussi limité.

Mais peut-on reprocher toutes ces tares a de valets gourmands au moment où les princes et le roi du Mbalakh réchauffé reviennent à la charge avec des vieilleries camouflées qu’ils appellent honteusement ‘’History », sans se rendre compte du ridicule.

C’est le nouveau Ministre de la Culture qui doit être mis au courant de ces pratiques, à condition qu’il ne ressemble pas à son homologue de la Justice qu’on a vu à l’œuvre à l’Assemblée lors de la mise à mort théâtrale de l’ancien PM.

Une vraie estocade à volapié comme disent les gens qui parlent un bon français, façon Pa Niasse et moi.