GO : Robert ? C’est juste le frangin d’Albert

Robert Bourgi (Jaffar de son prénom musulman chiite) est né le 4 avril 1945 à Dakar. Ce Libanais d’origine est un avocat et conseiller politique français.

Spécialiste des questions africaines, personnage controversé, il est considéré comme un représentant de la « Françafrique ».

Né le 4 avril 1945 à Dakar, au Sénégal, il appartient à une fratrie de 13 enfants, issus d’une dynastie libano-sénégalaise. Fils de Mahmoud Bourgi, un riche négociant en textile, qui a choisi d’émigrer du Liban en 1982. Il est le frère du professeur d’Université agrégé de droit public, Albert Bourgi.

Contrairement à son frère Albert, un brillant intellectuel qui ne s’occupe que de chiffres et lettres, notre avocat, lui, milite toujours dans les rangs des chercheurs d’or.

Il ne traite qu’avec des présidents (Tour à tour Chirac, Bongo, Sarkozy Wade….) ou alors des candidats à la présidentielle pleins aux as et susceptibles de remporter des élections. Il sent les choses venir, comme dit le parfumeur, et sa visite actuelle dans son pays natal s’inscrit dans ce cadre.

Mais attention ! Robert se fiche des honneurs et des postes. Ce qui l’intéresse ? C’est le franc. Même le CFA.

« Walay », je le connais un peu, notre compatriote.

Cébé