GO: Rocky Balboa et Bombardier gagnent leur combat

Rocky Balboa et Bombardier gagnent leur combat

Ok ! Ok. Ceux qui m’aiment bien vont tout de suite essayer de me décourager. Même mes contempteurs auront une larme de pitié à mon égard. Mais tant pis. Je prends le risque, je plonge : Dès l’année prochaine, je courrai Alioune Sar de la fédé de lutte, pour qu’il me trouve un combat avec Modou Lo ou Balla Gaye. Un des deux. Pas de choix. Un corps à corps avec ces monstres-là peut être douloureux certes, mais ça ne tue pas quand même pas. Il faut seulement s’entrainer pour survivre au combat afin de pouvoir toucher son reliquat comme vient de le montrer le combat Rocky-Balboa- Bombardier.

Ce que le lutteur de Mbour a fait à son adversaire, qui depuis trois ans lui casse les pieds pour un match seulement motivé par la recherche du fric facile ?

Bombardier lui a littéralement cassé la gueule. En moins de trois minutes, il a résumé la partie en corrigeant sévèrement son adversaire, avant de le mettre KO par un uppercut cinglant dont il ne se relèvera que pour aller panser sommairement ses plaies, en attendant de se faire sérieusement examiner par des spécialistes. Même pas trois minutes de combat avant que Rocky ne tombe à terre et se réfugie dans les cordes !

Rappelons que les deux compétiteurs jouaient en MMA (Arts martiaux mixtes, anciennement combat libre ou free-fight), un sport de combat associant pugilat et corps à corps.

Cébé