GO : Serigne Mbaye parle mais ne convainc personne

Faut-il être ingénieur hydraulicien de classe exceptionnelle ou Bac plus 20 pour comprendre les motivations du gouvernement sénégalais dans le choix de la compagnie Suez qui doit signer la mise à mort de la Sones dans les prochains mois ? On n’y comprend plus rien, en tout cas. Dans un premier temps, c’est El Mansour Faye qui monte au créneau pour nous expliquer qu’en matière de marche public, plus le client est cher, mieux ça vaut. En vain. Maintenant c’est Serigne Mbaye qui vient à la rescousse pour nous signifier que de toutes façons, les récriminations ne servent plus à rien. Puisque la société Suez a gagné son combat auprès de l’Armp new-look, et qu’à partir de Juillet, c’est elle qui s’occupera exclusivement de la distribution de l’eau dans ce pays. Même si elle nous piquera plus de sous. Si ce n’est pas du #fast-track# adapté, pardonnez-moi. C’est que c’est moi qui n’aurais pas bien compris les enjeux.

Cebe