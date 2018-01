GO: Serons-nous encore «tous Casamance » cette fois ?

«Je suis Charlie» est un cri de guerre, un slogan créé par un graphiste français, dans les heures qui ont suivi le grave attentat contre le journal français Charlie Hebdo et utilisé les jours suivants en soutien aux victimes.

Le slogan avait été exploité sous de multiples formes dans les manifestations de soutien en France et même en dehors, puisque des présidents africains traditionnellement amis de l’Hexagone comme Macky Sall et IBK, n’avaient pas hésité à faire le déplacement de Paris pour manifester leur soutien.et crier leur indignation devant ces meurtres gratuits.

Nous sommes en 2018, cependant. Soit trois ans après les faits. Où sont donc nos amis les « Charlie’s », quand ils ont appris que 13 jeunes casamançais se sont faits tuer en brousse pour une sombre histoire d’exploitation de bois ?

On ne les a pas entendus jusqu’ici. Vont-ils déplorer le massacre come on est en droit de s y attendre ? Viendront ils défiler à nos cotés, pour dénoncer cette forme de terrorisme qui dure depuis plus de 30 ans ?

Si «nous sommes en guerre», il faudrait peut-être songer à rassembler tous nos amis. Les vrais. Pas autour d’un slogan. C’est trop facile. Mais d un objectif que nous avions presque atteint : le silence définitif des armes en Casamance.

Cébé