Go : Slow track pour Babacar

Sale temps pour ceux qui n’aiment pas l’anglais. Dur, dur pour ceux qui le baragouinent et mélangent tout un peu, comme Wade qui vient de virer son porte-parole après plus d’une décennie de bons et loyaux services.

Pour quelles raisons ? Nous ne savons pas exactement, mais nous le soupçonnons d’avoir voulu faire du fast-track comme c’est à la mode.

Quant à Babacar qui ne parait pas surpris par la mesure, le voici qui prépare ses arrières comme il semble en donner le ton sur sa page Facebook. Lisez et faites circuler :

Chers amis ! Je viens de créer un autre compte dédié aux « Affaires familiales » afin de spécialiser mes publications dans Facebook.

C’est pourquoi je demande à tous mes parents proches ou lointains (GAYE, NDAO, TOURE, THIOYE, CISSE, SOW, SECK, BA, THIOBANE, MERGANE, MANGANE, NDIOGOU…….du WALO et du SALOUM) et à mes amis personnels, de m’y rejoindre.

Si les « Affaires publiques », pour ne pas dire politiques, ne les intéressent pas, ils peuvent quitter mon premier compte pour nous suivre sur celui-ci. Il y sera question plus de retrouvailles, de liens de parenté, de partage de généalogie, de partage d’événements, de solidarité.

Dans les prochains jours, je lancerai un autre compte dédié « Culture et Affaires sociétales ».

Pique par Cébé