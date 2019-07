Go : «Soul pétrole dou kou tere fegne»

C’est triste à dire, mais impossible de ne pas le répéter. Un pouvoir qui a besoin de soutien ou de béquille n’en est plus un.

Tout comme il est pitoyable de voir un pouvoir se liguer avec une certaine presse, pour venir à bout d’un adversaire politique coriace.

Outre que la morale reprouve ces méthodes abjectes, indignes, voilà également que la pratique réussisse rarement une fois franchie les limites de la décence.

D’Abdou Mbaye, ancien PM, on attendait des éclairages sur l’affaire du pétrole, et rien d’autre.

Mais si au lieu de le laisser parler, on lui met des bâtons dans les roues et on fouille son passé, cela peut signifier que l’heure de la vérité nous importe peu.

Même si « soul pétrole dou ko tere fegne »

Cebe