GO : Sur les traces des 200 milliards de Mimi

Quand Mimi disait que le fric rentrait doucement dans les caisses de l’Etat et que les sommes récupérées des créanciers ordinaires et des businessmen politiques, avaient atteint les 200 milliards, faisait-elle une addition de tout ce qui parvenait au Trésor Public?

Possible. Car depuis, nous passons notre temps à encaisser ou à dire que nous avons encaissé. Comme vient encore de le faire Zazou Ba. Même incapable de nous dire combien a été recouvré dans le cadre de la traque des biens mal acquis, le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a révélé le montant reçu pas l’Etat dans les contentieux avec les tiers.

Sans blagues. Selon lui, rien que les opérations d’Arcelor Mittal, Millicom et Sonacos ont rapporté à l’Etat près de 152 milliards de FCFA. Soit une plus-value de cession d’actifs et d’occupation d’un immeuble de la Sonacos et d’autres petits trucs, estimés à plus de 2 milliards 498 millions FCFA. Bakhna dall! Qui inventait alors ?

En tout cas, après ces petits miracles, ne venez surtout pas nous dire que nous sommes loin des 200 milliards de l’Archange Mimi, la chef d’escadron des envoyées spéciales du Palais et du Ciel.

Cébé