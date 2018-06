GO : Tanor recommence à parler !

Cela faisait un bout de temps, quand-même. Un « grand » bon bout de temps, d’ailleurs. La dernière fois qu’on avait entendu publiquement un son sortir de la bouche de l’enfant de Nguéniène, c’était pendant la bagarre avec les jeunes socialistes qui s’était soldée par un nul sanglant.

Il avait fait un petit speech, une dizaine de jours seulement après que les enfants Barth, Khaaf et Bam’s ont décidé de ne plus téter les pauvres seins de la « mama » Socialiste, pour aller chercher un breuvage plus sain et plus nourricier pour leur développement.

Comment faire, alors, pour se rappeler au bon souvenir des Sénégalais dont certains avaient commencé à oublier son existence, tellement le pauvre chou s’était acoquiné avec les beige-marron ?

Eh bien, Tanor n’a pas cherché de midi à quatorze heures. Dès qu’il a été mis au parfum de la Concertation nationale sur la gestion des revenus de l’exploitation du pétrole et du gaz, il s’est dépêché de s’inscrire sur la liste des participants pour prendre part au chœur de la motion de félicitations à adresser à Maodo Gallé après la fin de la cérémonie.

Pas encore gâteux, le vieux forban ! Il connait toutes les ficelles pour se maintenir à son poste ô combien de fois décrié !

Cébé